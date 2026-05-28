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Marché nocturne Parking Salle des fêtes Saint-Alban

Marché nocturne Parking Salle des fêtes Saint-Alban vendredi 7 août 2026.

Lieu : Parking Salle des fêtes

Adresse : Le bourg

Ville : 22400 Saint-Alban

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Saint-Alban

Marché nocturne

Parking Salle des fêtes Le bourg Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Artisans, producteurs et créateurs locaux seront présents.
Animation musicale et promenade à dos de poney pour les enfants.
Bar et restauration sur place.   .

Parking Salle des fêtes Le bourg Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 98 98 

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English :

L’événement Marché nocturne Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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