Marché nocturne Parking Salle des fêtes Saint-Alban

Saint-Alban

Marché nocturne

Parking Salle des fêtes Le bourg Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Artisans, producteurs et créateurs locaux seront présents.

Animation musicale et promenade à dos de poney pour les enfants.

Bar et restauration sur place. .

Parking Salle des fêtes Le bourg Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 98 98

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English :

L’événement Marché nocturne Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor