Marché nocturne Parking Salle des fêtes Saint-Alban
Marché nocturne Parking Salle des fêtes Saint-Alban vendredi 7 août 2026.
Saint-Alban
Marché nocturne
Parking Salle des fêtes Le bourg Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Artisans, producteurs et créateurs locaux seront présents.
Animation musicale et promenade à dos de poney pour les enfants.
Bar et restauration sur place. .
Parking Salle des fêtes Le bourg Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 98 98
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English :
L’événement Marché nocturne Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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