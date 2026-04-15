Exploration nocturne à Rauranum, Musée de rauranum, Rom

Exploration nocturne à Rauranum Samedi 23 mai, 19h00 Musée de rauranum Deux-Sèvres

Prévoir une lampe torche ou de quoi s’éclairer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À la nuit tombée, poussez la porte du musée de Rauranum ! Dans un silence absolu (ou presque), à la lumière de votre lampe, sillonnez les quartiers de Rauranum (les salles du musée). Pas à pas, découvrez les collections du musée et les objets du quotidien des habitants de Rauranum. Dans la pénombre, de mystérieuses créatures peuvent se cacher, à vous de les retrouver.

Une expérience sensorielle unique qui bouscule vos perceptions et vos sensations.

Musée de rauranum 1 place de l’église, Rom, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 549272698 https://www.melloisenpoitou.fr/les-actions/animation-du-territoire/25-musee-de-rauranum http://www.facebook.com/rauranum Le Musée de Rauranum présente les résultats de fouilles menées sur l’antique cité gallo-romaine de Rauranum. Située à un carrefour de voies romaines importantes, cette ville s’étendait sur près de 40 hectares. Grâce à une muséographie accessible à tous, nous proposons un véritable voyage dans le temps, à la découverte du site de Rauranum.

À la nuit tombée, poussez la porte du musée de Rauranum ! Dans un silence absolu (ou presque), à la lumière de votre lampe, sillonnez les quartiers de Rauranum (les salles du musée). Pas à pas, les à…

©Musée de Rauranum – Rom 79