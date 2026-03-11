Explorations sonores Bibliothèque Cerizay

Explorations sonores

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Les classes d’éveil musical du Conservatoire proposent un spectacle avec la complicité des bibliothécaires. Le principe est simple le livre devient la partition et source d’inspiration pour créer des paysages sonores tout droit sortis de l’imagination des jeunes musiciens.

Avec la complicité du Conservatoire de musique de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

English : Explorations sonores

