Explore Demain – Poissons du lac et pêche durable, Espace Léman, Genève

Explore Demain – Poissons du lac et pêche durable Jeudi 7 mai, 18h00 Espace Léman

« Gratui »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:30:00+02:00

Dans le cadre du festival Explore Demain, l’ASL vous invite à l’Espace Léman pour une animation passionnante à la découverte des poissons qui peuplent le Léman. Lors de cette activité, vous serez guidés par notre animateur et vous découvrirez les particularités des poissons lémaniques : leurs caractéristiques physiques, leurs modes de vie et leur rôle dans l’écosystème aquatique. Les activités proposées vous permettront également de comprendre les enjeux actuels liés au maintien des populations piscicoles et à la pêche.

Un moment unique pour découvrir le monde des poissons du lac dans une atmosphère conviviale propice aux échanges.

Espace Léman Rue des Cordiers 2 Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« type »: « link », « value »: « https://asleman.org/inscription-evenements-espace-leman/ »}]

Animation grand public sur les poissons du Léman et les enjeux liés à leur préservation

Christian Solterer