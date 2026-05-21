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Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains Mimizan

Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains Mimizan

Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains Mimizan dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 2 rue des rameurs

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Mimizan

Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains

2 rue des rameurs Mimizan Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 13:30:00
fin : 2026-07-12 14:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Dans les années 30, un journaliste enquête sur la célèbre Coco Chanel, en résidence à Mimizan plage… Plongez dans l’Histoire, et dans l’univers de Mademoiselle rivalité, histoire d’amour, conflits et quotidien des cousettes à Mimizan-les-bains . Inspiré de faits réels. Conseillé à partir de 12 ans.
Activité accompagnée par un game master.   .

2 rue des rameurs Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

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English : Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains

L’événement Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan

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