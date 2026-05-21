Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains Mimizan
Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains Mimizan dimanche 2 août 2026.
Mimizan
Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains
2 rue des rameurs Mimizan Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:30:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Dans les années 30, un journaliste enquête sur la célèbre Coco Chanel, en résidence à Mimizan plage… Plongez dans l’Histoire, et dans l’univers de Mademoiselle rivalité, histoire d’amour, conflits et quotidien des cousettes à Mimizan-les-bains . Inspiré de faits réels. Conseillé à partir de 12 ans.
Activité accompagnée par un game master. .
2 rue des rameurs Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains
L’événement Explore Game Coco Chanel à Mimizan les Bains Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan
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