Explorer Surville – Le mini-musée des habitant-es, Maison Culturelle Surville, Genève

Explorer Surville – Le mini-musée des habitant-es Dimanche 30 août, 14h00 Maison Culturelle Surville

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Ancienne photo, objet du quotidien, souvenir d’installation, trouvaille du quartier : chaque objet peut raconter une histoire, pour les habitant·e·s de longue date comme les récemment install·é·e·s.

Lors de cet atelier, avec l’artiste Matthieu Grillet, venez partager un objet et le récit qui l’accompagne. Ensemble, nous composerons un mini-musée, une collection vivante pour garder la mémoire du quartier et de celles et ceux qui y vivent.

Les objets et récits rejoindront l’exposition de la nouvelle maison culturelle.

Participation libre, sans inscription. Ouvert à toutes et tous.

Maison Culturelle Surville chemin de gaimont 9 1213 Petit-Lancy Genève 1227 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « equipe.amcs@gmail.com »}]

Apportez un objet qui raconte votre lien avec Surville et participez à la création d’un mini-musée des habitant·e·s

AMCS