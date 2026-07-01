Explorez le Marais poitevin autrement… A cheval ! Bouillé-Courdault
vendredi 31 juillet 2026 · Bouillé-Courdault
Informations pratiques
Bouillé-Courdault
Explorez le Marais poitevin autrement… A cheval !
2 la Tour Bouillé-Courdault Vendée
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 08:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Balade à cheval
Envie de partager un moment convivial au cœur du Marais poitevin ?
L’association La Colline des Frettis, en partenariat avec le Centre équestre de la Tour, vous accueille à Bouillé-Courdault pour une animation ouverte à tous dès 12 ans.
Deux rendez-vous sont proposés une matinale et une pré-nocturne.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur l’affiche et sur notre site internet. .
2 la Tour Bouillé-Courdault 85420 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 72 83 91 cedelatour85@gmail.com
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English :
Horseback riding
L’événement Explorez le Marais poitevin autrement… A cheval ! Bouillé-Courdault a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin