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AGENDA · Bouillé-Courdault

Explorez le Marais poitevin autrement… A cheval ! Bouillé-Courdault

vendredi 31 juillet 2026 · Bouillé-Courdault

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
2 la Tour
Ville
85420 Bouillé-Courdault
Département
Vendée
Tarif
30 30

Bouillé-Courdault

Explorez le Marais poitevin autrement… A cheval !

2 la Tour Bouillé-Courdault Vendée

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 08:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Balade à cheval
Envie de partager un moment convivial au cœur du Marais poitevin ?
L’association La Colline des Frettis, en partenariat avec le Centre équestre de la Tour, vous accueille à Bouillé-Courdault pour une animation ouverte à tous dès 12 ans.

Deux rendez-vous sont proposés une matinale et une pré-nocturne.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur l’affiche et sur notre site internet.   .

2 la Tour Bouillé-Courdault 85420 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 72 83 91  cedelatour85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Horseback riding

L’événement Explorez le Marais poitevin autrement… A cheval ! Bouillé-Courdault a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin