Informations pratiques

Bouillé-Courdault

Explorez le Marais poitevin autrement… A cheval !

2 la Tour Bouillé-Courdault Vendée

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 08:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Balade à cheval

Envie de partager un moment convivial au cœur du Marais poitevin ?

L’association La Colline des Frettis, en partenariat avec le Centre équestre de la Tour, vous accueille à Bouillé-Courdault pour une animation ouverte à tous dès 12 ans.

Deux rendez-vous sont proposés une matinale et une pré-nocturne.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur l’affiche et sur notre site internet. .

2 la Tour Bouillé-Courdault 85420 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 72 83 91 cedelatour85@gmail.com

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English :

Horseback riding

L’événement Explorez le Marais poitevin autrement… A cheval ! Bouillé-Courdault a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin