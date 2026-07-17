Explorez le patrimoine photographique de Ricquebourg, Maison Cordier Dubois et Tellier, Ricquebourg

Informations pratiques

Explorez le patrimoine photographique de Ricquebourg Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Maison Cordier Dubois et Tellier Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Remontons le temps, sur 2 siècles, à travers la photographie et l’observation de lieux emblématiques ayant laissé des traces dans le patrimoine. Observons la transformation du village, à travers la photographie et la vie d’une famille Ricquebourgeoise.

Maison Cordier Dubois et Tellier 33 rue du général Leclerc 60490 Ricquebourg Ricquebourg 60490 Oise Hauts-de-France Maison picarde appartenant à la même famille depuis 1800

Remontons le temps, sur 2 siècles, à travers la photographie et l’observation de lieux emblématiques ayant laissé des traces dans le patrimoine. Observons la transformation du village, à travers la…

©Pio Caivano