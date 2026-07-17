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Explorez le patrimoine photographique de Ricquebourg, Maison Cordier Dubois et Tellier, Ricquebourg

dimanche 20 septembre 2026 · Maison Cordier Dubois et Tellier · Ricquebourg

Explorez le patrimoine photographique de Ricquebourg, Maison Cordier Dubois et Tellier, Ricquebourg

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Cordier Dubois et Tellier
Adresse
33 rue du général Leclerc 60490 Ricquebourg
Ville
60490 Ricquebourg
Département
Oise

Explorez le patrimoine photographique de Ricquebourg Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Maison Cordier Dubois et Tellier Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Remontons le temps, sur 2 siècles, à travers la photographie et l’observation de lieux emblématiques ayant laissé des traces dans le patrimoine. Observons la transformation du village, à travers la photographie et la vie d’une famille Ricquebourgeoise.

Maison Cordier Dubois et Tellier 33 rue du général Leclerc 60490 Ricquebourg Ricquebourg 60490 Oise Hauts-de-France Maison picarde appartenant à la même famille depuis 1800
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©Pio Caivano