Explorez le village de Puycasquier et découvrez son histoire !, Halle, Puycasquier

Informations pratiques

Explorez le village de Puycasquier et découvrez son histoire ! Samedi 19 septembre, 09h00 Halle Gers

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous sous la halle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Implanté au sommet de l’une des plus hautes collines des environs, le village de Puycasquier aurait été fondé par les comtes du Fezensaguet au XIIIe siècle.

Partez à la découverte de son riche patrimoine, de la halle reconstruite en 1923 à l’église Notre-Dame de Gaillan, ancienne église paroissiale, en passant par l’église Saint-Abdon-et-Saint-Sennen. Vous y admirerez notamment un portail sculpté du XIVe siècle et une remarquable cuve baptismale en plomb datant du XIIIe siècle.

Halle 627 Chem. D’Arlens, 32120 Puycasquier, France Puycasquier 32120 Gers Occitanie Selon la tradition locale, la halle daterait du XVIe siècle, mais elle est caractéristique d’une ville neuve du Moyen-Age. Elle présente le jumelage entre la halle et la place à cornières, parti destiné à favoriser les transactions commerciales. La halle fait également fonction d’emban par rapport à l’église. Deux piliers sont adossés à l’église. Ceux du pourtour sont en brique. Primitivement, ces piliers étaient en bois. A l’intérieur, les poteaux de bois comportent des chapiteaux sculptés. L’allée centrale monte plus haut que les allées latérales.

Implanté au sommet de l’une des collines les plus élevées des environs, le village de Puycasquier aurait été fondé par les comtes du Fezensaguet au XIIIe siècle.

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