Explorez l’histoire millénaire d’un site préservé, Oppidum de La Cheppe – Camp d’Attila, La Cheppe

Informations pratiques

Explorez l’histoire millénaire d’un site préservé Dimanche 20 septembre, 15h00 Oppidum de La Cheppe – Camp d’Attila Marne

Chaussures de marche et tenue adaptée à la météo. Visite en plein air. Rdv à la rue du Camp d’Attila, 51600 La Cheppe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez, au cours d’une visite commentée avec un archéologue, un patrimoine vieux de plus de 2 000 ans !

Avec son chemin arboré, sa pelouse sèche et sa zone humide, arpentez l’enceinte celtique et plongez dans son histoire, de l’oppidum de 80 av. J.-C. jusqu’à nos jours.

Oppidum de La Cheppe – Camp d’Attila Rue du Camp d’Attila, 51600 La Cheppe La Cheppe 51600 Marne Grand Est 03 26 69 10 36 http://www.autour-camp-attila.org/ L’enceinte celtique dite ‘Camp d’Attila’, est l’une des plus anciennes fortifications gauloises parmi les mieux conservées du nord de l’Europe, avec des remparts de plus de 7 mètres de haut entourés de fossés.

Cet oppidum imposant avait à l’origine (80 ans avant J.-C.) une vocation défensive, mais également commerciale, politique et religieuse.

L’enceinte est construite par le peuple des Catalaunes, qui fonde ensuite Le Vieux Châlons (appelé Vetus Catalaunum). Des sondages archéologiques sont réalisés depuis deux ans et permettent de mieux connaître son histoire.

Au printemps 451, à la tête d’une armée, Attila se lance dans une campagne contre la Gaule. Il est tenu en échec lors de la bataille des Champs Catalauniques avec l’appui des légions romaines.

Une légende, non fondée, commence au XVIIIe siècle : la bataille livrée contre les Huns s’y serait déroulée. Selon la légende, il aurait dit « Là où mon cheval passe, l’herbe ne repousse pas ».

Découvrez, au cours d’une visite commentée avec un archéologue, un patrimoine vieux de plus de 2 000 ans !

© M Godin