Explorons le jardin remarquable, Château de Talcy, Talcy

Explorons le jardin remarquable 6 et 7 juin Château de Talcy Loir-et-Cher

Adultes : 9,00 € ; enfants : 4,00 €

Le billet pour cette visite donne également accès au château en visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:15:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Partez en famille pour une aventure sensorielle au cœur du jardin du château de Talcy !

Munis d’outils d’exploration, petits et grands sont invités à observer, toucher, sentir… et parfois même deviner.

Au fil d’un parcours ludique ponctué de défis « cherche et trouve », découvrez plantes, fleurs, fruits et animaux qui peuplent le jardin, en lien avec l’histoire du domaine. Boîtes à toucher, senteurs mystérieuses, loupes d’observation : tous les sens sont en éveil pour apprendre en s’amusant.

Une visite interactive et conviviale pour éveiller la curiosité des enfants et partager un moment de découverte en famille.

Château de Talcy 18 Rue du Château, 41370 Talcy, France Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254810301 https://www.chateau-talcy.fr [{« owner »: {« uid »: 97108963, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « christine.morin@monuments-nationaux.fr », « venueId »: 152003, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780748100000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « christine.morin@monuments-nationaux.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 81 03 01 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.talcy@monuments-nationaux.fr »}] Situé en petite Beauce, non loin de Blois, au cœur d’un terroir agricole, le château de Talcy fut au fil des siècles une « maison des champs » de laquelle dépendaient de nombreuses fermes et terres. Toutes les structures actuelles de la propriété – le colombier, le jardin clos de murs, le parc et la garenne, mais aussi le domaine agricole – sont mis en place à la Renaissance par les Salviati. Cette famille de banquiers florentins était apparentée aux Médicis, dont on sait que l’une des filles, Cassandre, inspira à Ronsard, en 1545, les célèbres vers « Mignonne allons voir la rose… », premier poème de son Ode à Cassandre (1553). Les jardins du château de Talcy, par leur identité agricole, associent étroitement fonction ornementale et utilitaire. Par exemple, dans la partie orientale du domaine, un verger de plein vent est géré en éco-pâturage et accueille des moutons, donnant l’image d’une certaine poésie pastorale. On y retrouve néanmoins une grande permanence des éléments du jardin, avec quatre parties principales : un potager divisé en carrés de culture, un parterre découpé en quatre compartiments, des cours, avec notamment un pigeonnier, et enfin des allées régulières bordées de cerisiers menant au bois. Ce dernier, couvrant un demi-hectare, laisse apparaître, par une perspective centrale, une ouverture visuelle vers les paysages de la Petite Beauce agricole. En 2014, à la suite de la réalisation d’une étude complète du site, un plan de gestion est mis en place et les travaux de réhabilitation sont lancés. Plus récemment, le nouveau chef jardinier, Julien Taulard, œuvre à restituer le verger conservatoire, jardin de collection, et des variétés anciennes sont cultivées sous forme palissées. Depuis Blois ou Orléans, A10 sortie Mer-Chambord ou D152 jusqu’à Mer puis direction Talcy

Partez en famille pour une aventure sensorielle au cœur du jardin du château de Talcy !

© Léonard de Serres – CMN