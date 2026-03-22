Expo 34 Garage Bernard Le Chambon-sur-Lignon

Expo 34

Garage Bernard 34 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Brigitte vous propose ses créations artistiques tout en finesse et délicatesse. Cartes, tableaux en fleurs séchées, photos.

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Garage Bernard 34 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 40 13 79 jeanclaude.bernard9@free.fr

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English :

Brigitte offers you her artistic creations with finesse and delicacy. Cards, dried flower paintings, photos.

L’événement Expo 34 Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon