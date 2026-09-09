Informations pratiques

Troyes

Expo Argadol, Love,etc

Chapelle de l’IUMP Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec LOVE, ETC., l’artiste peintre Argadol investit une ancienne chapelle désacralisée de Troyes pour proposer une exposition immersive consacrée à l’amour sous toutes ses formes.



À travers peintures, installations, textes et éléments de scénographie, le visiteur est invité à traverser différentes facettes du sentiment amoureux désir, passion, tendresse, absence, manque, espoir, rupture, souvenirs et reconstruction.



Pensée comme une véritable expérience, l’exposition transforme progressivement la chapelle en un parcours sensible et poétique, où les œuvres dialoguent avec le lieu et avec les histoires personnelles de chacun.



LOVE, ETC. ne cherche pas à expliquer l’amour, mais à le faire ressentir. .

Chapelle de l’IUMP Troyes 10000 Aube Grand Est contact@argadol.fr

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English :

L’événement Expo Argadol, Love,etc Troyes a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne