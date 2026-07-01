Expo “Arts et Images”, Salle Léon-Privat, Soustelle

Informations pratiques

Expo “Arts et Images” Dimanche 19 juillet, 09h00 Salle Léon-Privat Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Salle Léon-Privat 30110 Soustelle Soustelle 30110 Gard Occitanie

Mise en lumière d’artistes locaux.