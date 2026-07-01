AGENDA · Soustelle
Expo “Arts et Images”, Salle Léon-Privat, Soustelle
dimanche 19 juillet 2026 · Salle Léon-Privat · Soustelle
Informations pratiques
Expo “Arts et Images” Dimanche 19 juillet, 09h00 Salle Léon-Privat Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00
Salle Léon-Privat 30110 Soustelle Soustelle 30110 Gard Occitanie
Mise en lumière d’artistes locaux.