Expo/bourse, Manoir du Méros, Melgven

Informations pratiques

Expo/bourse Dimanche 13 septembre, 09h00 Manoir du Méros Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Rendez-vous le 13 septembre pour une belle expo �

https://www.facebook.com/events/2434125317073809/

Manoir du Méros Méros Melgven Melgven 29140 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/2434125317073809/ »}] https://www.facebook.com/events/2434125317073809/ AVEN

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