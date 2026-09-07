AGENDA · Melgven
Expo/bourse, Manoir du Méros, Melgven
dimanche 13 septembre 2026 · Manoir du Méros · Melgven
Informations pratiques
Expo/bourse Dimanche 13 septembre, 09h00 Manoir du Méros Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Rendez-vous le 13 septembre pour une belle expo �
https://www.facebook.com/events/2434125317073809/
Manoir du Méros Méros Melgven Melgven 29140 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/2434125317073809/ »}] https://www.facebook.com/events/2434125317073809/ AVEN
Rendez-vous le 13 septembre pour une belle expo �
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