Festival Cap Danse LoïeFuller Research Ola Maciejewska Melgven
samedi 26 septembre 2026 · Melgven
Informations pratiques
Melgven
Festival Cap Danse LoïeFuller Research Ola Maciejewska
salle Polyvalente Melgven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 15:30:00
Date(s) :
2026-09-26
La chorégraphe propose un nouveau regard sur les danses serpentines inventées par Loïe Fuller. Attirée par cette
entité sculpturale composée de textile, de tiges de bambou, de sons, d’air et de la force centrifuge du corps dans une
boucle active, Ola Maciejewska déconstruit cette référence historique à travers des formes hybrides. L’invisible et le
visible, le matériel et l’éphémère, le réel et l’imaginaire s’entremêlent avec soin pour jouer avec ce qui est donné à
voir.
Ola Maciejewska a négocié avec un fantôme et a joué avec l’histoire de la danse afin de créer un poème visuel, un
conte fantastique un fascinant cabinet de curiosités à la fois intemporel et contemporain.
Interprète Jean Lesca
+ échange avec les artistes à l’issue du spectacle
En partenariat avec la Ville de Melgven.
Payant 50 min — Dès 7 ans .
salle Polyvalente Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Festival Cap Danse LoïeFuller Research Ola Maciejewska Melgven a été mis à jour le 2026-08-25 par OTC CCA
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