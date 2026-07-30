Sortie Nature les plantes aux mille et une vertus Melgven Melgven
mercredi 7 octobre 2026 · Melgven
Informations pratiques
Melgven
Sortie Nature les plantes aux mille et une vertus Melgven
Melgven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07 12:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Les plantes aux mille et une vertus
Entre forêts ombragées, prairies et fraîcheur des chemins creux, partez à la découverte des plantes qui bordent nos sentiers. Utilisées depuis la nuit des temps, ces végétaux aux mille usages médicinaux, culinaires ou encore artisanaux vous dévoileront leurs secrets au fil de la balade.
Âge minimum conseillé 7 ans
Réservation obligatoire le lieu du Rendez vous sera communiqué à l’inscription .
Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Sortie Nature les plantes aux mille et une vertus Melgven Melgven a été mis à jour le 2026-07-30 par OTC CCA
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