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AGENDA · Clavy-Warby

Expo Chapelle des Arts Association Calcin de Cristal Rue du Val de Thin Clavy-Warby

samedi 11 juillet 2026 · Rue du Val de Thin · Clavy-Warby

Expo Chapelle des Arts Association Calcin de Cristal Rue du Val de Thin Clavy-Warby

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Rue du Val de Thin
Adresse
Chapelle Saint-Claude
Ville
08460 Clavy-Warby
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Clavy-Warby

Expo Chapelle des Arts Association Calcin de Cristal

Rue du Val de Thin Chapelle Saint-Claude Clavy-Warby Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Rendez-vous à la Chapelle Saint-Claude entre Clavy Warby et Thin le Moutier du 11 et 12 Juillet !Exposition d’artistes et d’artisans d’art à la Chapelle St Claude de Warby (entre Clavy-Warby et Thin le moutiers) Artistes peintres, sculpteurs ,céramiste, dinandier, ébéniste, bijoutière, auteure de livre pour enfants vous présenteront leurs œuvres. De 14h à 18h
  .

Rue du Val de Thin Chapelle Saint-Claude Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 58 37  bijoux.mercier@orange.fr

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English :

Join us at the Chapelle Saint-Claude between Clavy-Warby and Thin-le-Moutiers on July 11 and 12!Exhibition of artists and artisans at the Chapelle Saint-Claude in Warby (between Clavy-Warby and Thin-le-Moutiers). Painters, sculptors, potters, coppersmiths, furniture makers, jewelers, and children’s book authors will present their works. From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Expo Chapelle des Arts Association Calcin de Cristal Clavy-Warby a été mis à jour le 2026-06-30 par Ardennes Tourisme