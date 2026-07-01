Expo Chapelle des Arts Association Calcin de Cristal Rue du Val de Thin Clavy-Warby
samedi 11 juillet 2026 · Rue du Val de Thin · Clavy-Warby
Informations pratiques
Clavy-Warby
Expo Chapelle des Arts Association Calcin de Cristal
Rue du Val de Thin Chapelle Saint-Claude Clavy-Warby Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Rendez-vous à la Chapelle Saint-Claude entre Clavy Warby et Thin le Moutier du 11 et 12 Juillet !Exposition d’artistes et d’artisans d’art à la Chapelle St Claude de Warby (entre Clavy-Warby et Thin le moutiers) Artistes peintres, sculpteurs ,céramiste, dinandier, ébéniste, bijoutière, auteure de livre pour enfants vous présenteront leurs œuvres. De 14h à 18h
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Rue du Val de Thin Chapelle Saint-Claude Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 58 37 bijoux.mercier@orange.fr
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English :
Join us at the Chapelle Saint-Claude between Clavy-Warby and Thin-le-Moutiers on July 11 and 12!Exhibition of artists and artisans at the Chapelle Saint-Claude in Warby (between Clavy-Warby and Thin-le-Moutiers). Painters, sculptors, potters, coppersmiths, furniture makers, jewelers, and children’s book authors will present their works. From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
L’événement Expo Chapelle des Arts Association Calcin de Cristal Clavy-Warby a été mis à jour le 2026-06-30 par Ardennes Tourisme