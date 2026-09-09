Expo – Concert et portes ouvertes pour découvrir une collection de machines agricole (1850-1950), Église de Jacqueville, Amponville

Informations pratiques

Expo – Concert et portes ouvertes pour découvrir une collection de machines agricole (1850-1950) 19 et 20 septembre Église de Jacqueville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Lors des Journées européennes du Patrimoine, la commune d’Amponville organise une manifestation culturelle intitulée « Expo-concert », au sein de l’Eglise de Jacqueville ainsi que des journées portes ouvertes « Visite d’une collection de machines agricoles 1850-1950 ».

Plusieurs artistes du territoire (Monique Bigourdan, sculptrice ; Florent Poiget, photographe et Sérafim Marques, peintre) proposeront au public des temps de découverte artistique, inscrivant pleinement cet événement dans une dynamique culturelle locale.

Un concert du groupe de musique « Sunny Side », groupe local, aura lieu à 18h le samedi 19 septembre. L’expo-concert est gratuite.

Église de Jacqueville Rue du Vieux-Puits 77760 Jacqueville Amponville 77760 Seine-et-Marne Île-de-France La présence de l’église parait attestée dès le tout début du XIIe siècle, époque à laquelle vient s’adjoindre à l’édifice un petit prieuré (un prieur et deux chanoines).

Exposition et concert

©Alain Noret