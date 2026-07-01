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AGENDA · Moulins-sur-Tardoire

Expo-conférence Le Bâton de commandement de Montgaudier Vilhonneur Moulins-sur-Tardoire

samedi 18 juillet 2026 · Vilhonneur · Moulins-sur-Tardoire

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Vilhonneur
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
16220 Moulins-sur-Tardoire
Département
Charente
Tarif

Moulins-sur-Tardoire

Expo-conférence Le Bâton de commandement de Montgaudier

Vilhonneur Salle des Fêtes Moulins-sur-Tardoire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Exposition et conférence par Christophe Delage.
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Vilhonneur Salle des Fêtes Moulins-sur-Tardoire 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine   espace.prehistoire.montbron@gmail.com

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English :

Exhibition and lecture by Christophe Delage.

L’événement Expo-conférence Le Bâton de commandement de Montgaudier Moulins-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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