Expo-conférence Le Bâton de commandement de Montgaudier Vilhonneur Moulins-sur-Tardoire

Informations pratiques

Moulins-sur-Tardoire

Expo-conférence Le Bâton de commandement de Montgaudier

Vilhonneur Salle des Fêtes Moulins-sur-Tardoire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Exposition et conférence par Christophe Delage.

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Vilhonneur Salle des Fêtes Moulins-sur-Tardoire 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine espace.prehistoire.montbron@gmail.com

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English :

Exhibition and lecture by Christophe Delage.

L’événement Expo-conférence Le Bâton de commandement de Montgaudier Moulins-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord