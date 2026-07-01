Expo-conférence Le Bâton de commandement de Montgaudier Vilhonneur Moulins-sur-Tardoire
samedi 18 juillet 2026 · Vilhonneur · Moulins-sur-Tardoire
Informations pratiques
Moulins-sur-Tardoire
Expo-conférence Le Bâton de commandement de Montgaudier
Vilhonneur Salle des Fêtes Moulins-sur-Tardoire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Exposition et conférence par Christophe Delage.
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Vilhonneur Salle des Fêtes Moulins-sur-Tardoire 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine espace.prehistoire.montbron@gmail.com
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English :
Exhibition and lecture by Christophe Delage.
L’événement Expo-conférence Le Bâton de commandement de Montgaudier Moulins-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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