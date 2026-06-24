Haroué

Expo de voitures

place du château Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Passionnés de véhicules anciens et d’exception ?

Venez les découvrir dans les cours du château !Tout public

4 .

place du château Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11 chateauharoue@monuments-nationaux.fr

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English :

Are you passionate about classic and rare cars?

Come discover them in the castle courtyards!

L’événement Expo de voitures Haroué a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS