Séné

Expo, découverte, l’histoire des Dinosaures

Chemin de Cano Séné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-25

Venez découvrir le monde fascinant des dinosaures lorsqu’ils sont proches de chez vous ! En tant que paléontologue d’un jour, vous pourrez explorer les plus célèbres dinosaures, dont un imposant Spinosaurus qui vous accueillera chaleureusement dans une mise en scène sombre et mystérieuse, rappelant l’univers de Jurassic Park . Ouvert le lundi 25 mai. .

Chemin de Cano Séné 56860 Morbihan Bretagne

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L’événement Expo, découverte, l’histoire des Dinosaures Séné a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56