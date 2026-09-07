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AGENDA · Jujurieux

EXPO : Du pied de vigne à la cime des arbres, Château de la Tour-des-Échelles, Jujurieux

samedi 19 septembre 2026 · Château de la Tour-des-Échelles · Jujurieux

EXPO : Du pied de vigne à la cime des arbres, Château de la Tour-des-Échelles, Jujurieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de la Tour-des-Échelles
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville 01640 Jujurieux
Ville
01640 Jujurieux
Département
Ain
Tarif
Entrée libre

EXPO : Du pied de vigne à la cime des arbres 19 et 20 septembre Château de la Tour-des-Échelles Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

EXPO : Du pied de vigne à la cime des arbres

Une rétrospective de la vigne à Jujurieux et l’importance des arbres sur notre territoire

La vigne :

  • Histoire de la viticulture
  • Jujurieux, village viticole
  • Les vendanges d’hier et d’aujourd’hui
  • La distillation et l’alambic
  • Le vin et son avenir

Les arbres :

  • L’arbre et l’Eau Verte
  • L’Arboretum du château de Valence : le projet, sa réalisation
  • Une pépinière à Jujurieux ? Entreprise Géret père et fils
  • La culture des arbres fruitiers
  • Le projet de viti-foresterie de la communauté de communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon

Château de la Tour-des-Échelles Place de l’Hôtel de Ville 01640 Jujurieux Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Une rétrospective de la vigne à Jujurieux et l’importance des arbres sur notre territoire JEP expo

Amis du Patrimoine de Jujurieux