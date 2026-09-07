AGENDA · Jujurieux
EXPO : Du pied de vigne à la cime des arbres, Château de la Tour-des-Échelles, Jujurieux
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Tour-des-Échelles · Jujurieux
Informations pratiques
EXPO : Du pied de vigne à la cime des arbres 19 et 20 septembre Château de la Tour-des-Échelles Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
EXPO : Du pied de vigne à la cime des arbres
Une rétrospective de la vigne à Jujurieux et l’importance des arbres sur notre territoire
La vigne :
- Histoire de la viticulture
- Jujurieux, village viticole
- Les vendanges d’hier et d’aujourd’hui
- La distillation et l’alambic
- Le vin et son avenir
Les arbres :
- L’arbre et l’Eau Verte
- L’Arboretum du château de Valence : le projet, sa réalisation
- Une pépinière à Jujurieux ? Entreprise Géret père et fils
- La culture des arbres fruitiers
- Le projet de viti-foresterie de la communauté de communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon
Château de la Tour-des-Échelles Place de l’Hôtel de Ville 01640 Jujurieux Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Une rétrospective de la vigne à Jujurieux et l’importance des arbres sur notre territoire JEP expo
Amis du Patrimoine de Jujurieux