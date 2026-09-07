EXPO : Du pied de vigne à la cime des arbres, Château de la Tour-des-Échelles, Jujurieux

Informations pratiques

EXPO : Du pied de vigne à la cime des arbres 19 et 20 septembre Château de la Tour-des-Échelles Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

EXPO : Du pied de vigne à la cime des arbres

Une rétrospective de la vigne à Jujurieux et l’importance des arbres sur notre territoire

La vigne :

Histoire de la viticulture

Jujurieux, village viticole

Les vendanges d’hier et d’aujourd’hui

La distillation et l’alambic

Le vin et son avenir

Les arbres :

L’arbre et l’Eau Verte

L’Arboretum du château de Valence : le projet, sa réalisation

Une pépinière à Jujurieux ? Entreprise Géret père et fils

La culture des arbres fruitiers

Le projet de viti-foresterie de la communauté de communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon

Château de la Tour-des-Échelles Place de l’Hôtel de Ville 01640 Jujurieux Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Une rétrospective de la vigne à Jujurieux et l’importance des arbres sur notre territoire JEP expo

Amis du Patrimoine de Jujurieux