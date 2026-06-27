EXPO EN PLEIN AIR CHRISTIAN CHAMPIN à côté du HANGAR Paimbœuf samedi 27 juin 2026.

Paimbœuf

EXPO EN PLEIN AIR CHRISTIAN CHAMPIN

à côté du HANGAR Quai Toussaint Louverture Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16

Christian Champin expose ses sculptures monumentales à Paimbœuf



Tout l’été 2026, l’artiste paimblotin Christian Champin investit le quai Toussaint Louverture avec une exposition de sculptures monumentales en métal recyclé.

Métallo-décheticien passionné, Christian Champin récupère des pièces issues de l’agriculture, de l’automobile ou encore de l’industrie pour leur offrir une seconde vie. Rouillés, tordus, usés ou cassés, ces fragments de métal deviennent, sous ses mains, des œuvres uniques et vivantes.

Son travail, orienté autour du mouvement, de l’harmonie des formes et des courbes, donne naissance à un univers figuratif spectaculaire, mêlant poésie, puissance et recyclage artistique.

Une exposition à ciel ouvert à découvrir librement au fil de la promenade sur les quais de Paimbœuf.

Chaque sculpture est accompagnée d’un QR code permettant d’accéder à une vidéo dans laquelle l’artiste présente et explique son œuvre.

L’atelier de Christian Champin peut également se visiter sur rendez-vous, pour découvrir ses créations de plus petit format et son univers de travail.

Informations pratiques

Exposition en accès libre

Tout l’été 2026

Sortis de leur contexte, assemblés entre eux par soudure, détournés de leur utilité sans expression, ils deviennent inutiles mais vivants.

— Christian Champin .

à côté du HANGAR Quai Toussaint Louverture Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 53 82

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English :

L’événement EXPO EN PLEIN AIR CHRISTIAN CHAMPIN Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin