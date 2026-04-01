ATELIER MOTRICITÉ 0-5 ANS Salle de la Corderie Paimbœuf

Paimbœuf

ATELIER MOTRICITÉ 0-5 ANS

Salle de la Corderie CSC Mireille Moyon Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Des parcours moteurs et des éléments sensoriels seront à disposition afin que les enfants puissent explorer et s’exprimer par leur corps.

Inscriptions au centre socioculturel au 02 40 27 51 77

Dans un espace dédié à la motricité, accompagnez vos enfants de 1 à 4 ans, à explorer ce qui les entoure et à s’exprimer avec leur corps.

De 10h à 11h et de 11h à 12h (deux groupes différents de 15 places) Gratuit

Sur réservation au CSC Mireille Moyon au 02 40 27 51 77, ou par mail secretariat@csc-mireillemoyon.fr .

Salle de la Corderie CSC Mireille Moyon Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Motor courses and sensory elements will be available so that children can explore and express themselves through their bodies.

Registration at the Sociocultural Center on 02 40 27 51 77

L’événement ATELIER MOTRICITÉ 0-5 ANS Paimbœuf a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint Brevin