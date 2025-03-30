L’AVIONNEUSE OUBLIÉE JEU DE PISTE Médiathèque Livres y médias Saint-Père-en-Retz

Saint-Père-en-Retz

L’AVIONNEUSE OUBLIÉE JEU DE PISTE

Médiathèque Livres y médias 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

À la médiathèque de Saint-Père-en-Retz, Leïla a fait une étrange découverte un livre capable de voyager dans le temps ! Mais lors d’un de ses voyages, l’ouvrage a été dérobé par Jeanne Kervalet, une mystérieuse aviatrice de l’entre deux guerres bien décidée à faire connaître son histoire oubliée.

Partez en famille à la recherche des indices qu’elle a disséminés dans le bourg et aidez Leïla à retrouver le précieux livre. Au fil des énigmes, découvrez le patrimoine de Saint-Père-en-Retz, son église, son lavoir, ses personnages célèbres, ses paysages et ses secrets. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour résoudre l’enquête !

Une aventure ludique et originale pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés de leurs parents.

Compléments d’informations

1 seul kit d’enquêteur par famille, nous conseillons 1 kit pour environ 6 personnes/ enfants maximum. N’hésitez pas à nous le signaler si vous êtes plus.

‍ ‍ ‍ Âge conseillé à partir de 8 ans, cela peut-être moins si il y a des enfants plus âgés pouvant accompagner les plus petits sur certains jeux ou énigmes.

⏱️Durée Environ 2h ( environ 2kms)

Départ Départ à la médiathèque

Le jeu de piste se fait librement dans la ville, les enfants restent sous la responsabilité des adultes accompagnateurs.

Réservation obligatoire à venir

Si les dates proposées ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à nous passer un coup de téléphone pour voir si nous pouvons trouver une autre date ensemble.

Bravo les détectives ! Prêts pour une nouvelle aventure ?

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Médiathèque Livres y médias 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement L’AVIONNEUSE OUBLIÉE JEU DE PISTE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin