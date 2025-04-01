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LES MARDIS DE L’ÉTÉ GUM OVER Saint-Père-en-Retz

LES MARDIS DE L’ÉTÉ GUM OVER Saint-Père-en-Retz mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Rue du Grand Fay

Ville : 44320 Saint-Père-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Père-en-Retz

LES MARDIS DE L’ÉTÉ GUM OVER

Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Gum Over Cirque
Compagnie Lombric Spaghetti

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à “la pelle” de la route ! Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans des jeux d’équilibres.   .

Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29  mairie@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement LES MARDIS DE L’ÉTÉ GUM OVER Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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