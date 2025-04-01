Saint-Père-en-Retz

LES MARDIS DE L’ÉTÉ GUM OVER

Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Gum Over Cirque

Compagnie Lombric Spaghetti

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à “la pelle” de la route ! Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans des jeux d’équilibres. .

Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement LES MARDIS DE L’ÉTÉ GUM OVER Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin