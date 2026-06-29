Expo Hag’Artistes Saint-Germain-des-Vaux La Hague
Expo Hag’Artistes Saint-Germain-des-Vaux La Hague lundi 29 juin 2026.
La Hague
Expo Hag’Artistes
Saint-Germain-des-Vaux Chapelle La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-29 14:30:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-29
3 artistes seront présents lors de cette exposition de Hag’artistes Catherine GUEYDAN, Christine LETASSEY et Dominique LEDENTU. .
Saint-Germain-des-Vaux Chapelle La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 38 99 94 22 d.ledentu@laposte.net
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English : Expo Hag’Artistes
L’événement Expo Hag’Artistes La Hague a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin La Hague
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