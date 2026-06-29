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Expo Hag’Artistes Saint-Germain-des-Vaux La Hague

Expo Hag’Artistes Saint-Germain-des-Vaux La Hague

Expo Hag’Artistes Saint-Germain-des-Vaux La Hague lundi 29 juin 2026.

Lieu
Saint-Germain-des-Vaux
Adresse
Chapelle
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

La Hague

Expo Hag’Artistes

Saint-Germain-des-Vaux Chapelle La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-29 14:30:00
fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :
2026-06-29

3 artistes seront présents lors de cette exposition de Hag’artistes Catherine GUEYDAN, Christine LETASSEY et Dominique LEDENTU.   .

Saint-Germain-des-Vaux Chapelle La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 38 99 94 22  d.ledentu@laposte.net

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English : Expo Hag’Artistes

L’événement Expo Hag’Artistes La Hague a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin La Hague

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