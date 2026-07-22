Expo La faune sauvage de Brusque Brusque
samedi 1 août 2026 · Brusque
Informations pratiques
Brusque
Expo La faune sauvage de Brusque
Brusque Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Exposition sur la faune sauvage, ses grands bois, ses oiseaux forestiers, photographies, récits et découverte de notre patrimoine naturel.
Au pensionnat St Thomas tous les jours de 16h à 19h
Sur rendez-vous au 05 65 99 52 53 2 .
Brusque 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 52 53
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English :
An exhibition on wildlife, its vast forests, and forest birds, featuring photographs, stories, and an exploration of our natural heritage.
L’événement Expo La faune sauvage de Brusque Brusque a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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