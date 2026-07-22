Informations pratiques

Brusque

Expo La faune sauvage de Brusque

Brusque Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-01

Exposition sur la faune sauvage, ses grands bois, ses oiseaux forestiers, photographies, récits et découverte de notre patrimoine naturel.

Au pensionnat St Thomas tous les jours de 16h à 19h

Sur rendez-vous au 05 65 99 52 53 2 .

Brusque 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 52 53

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English :

An exhibition on wildlife, its vast forests, and forest birds, featuring photographs, stories, and an exploration of our natural heritage.

L’événement Expo La faune sauvage de Brusque Brusque a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)