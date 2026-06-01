Expo « Le Goût de l’hospitalité – Refugee Food Festival »

Comme un geste spontané, une assiette bien remplie simplement tendue vers l’autre. Chez Refugee Food, on célèbre cette générosité universelle – celle que Marine Mandrila et Louis Martin ont rencontrée aux quatre coins du monde, et qui plus que jamais est au cœur de chacune de nos actions.

Comme un mantra : inviter l’autre à sa table, sans rien en attendre, sinon la chaleur d’un moment partagé. Former les futurs professionnels de la restauration.

Depuis 2019, nous formons des personnes réfugiées et primo-arrivantes aux métiers de la restauration, à travers nos formations Sésame, Vitanya, Tournesol et Romarin. Devenue organisme de formation certifié, notre école a déjà accompagné près de 500 personnes vers l’apprentissage du français et vers l’emploi, l’autonomie et l’insertion.

Nourrir les corps et les âmes. Parce qu’on ne peut rien faire le ventre vide, le repas est un point de départ : celui qui permet de reprendre des forces et souvent, de faire place à la rencontre. À travers une pièce cocktail, une co-création imaginée lors du Refugee Food Festival, un menu proposé à La Résidence, un plat qui mijote à la Cantine des Arbustes ou des centaines de repas quotidiens distribué aux plus fragiles, nous cherchons toujours à proposer, à toutes et à tous, un moment de plaisir, de réconfort et de dignité.

La table est un lieu d’ouverture et de partage. La cuisine, un langage universel. Nous nous appuyons sur leur pouvoir fédérateur pour favoriser la rencontre et cultiver l’hospitalité. Depuis 10 ans, nous chérissons cette valeur comme levier d’émancipation pour celles et ceux qui la reçoivent, immense richesse pour celles et ceux qui l’offrent.

Du lundi 01 juin 2026 au mercredi 15 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-16T01:59:59+02:00

Date(s) :



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