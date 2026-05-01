Mas-Saint-Chély

EXPO LEDO L’ESPACE EN VEDETTE

Salle polyvalente de Mas de Val Mas-Saint-Chély Lozère

Tarif : 3 – 3 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Retournez en enfance et voyagez dans l’espace en venant voir l’exposition de legos l’espace en vedette .

Sur place buvette, tombola et surprises !

Retournez en enfance et voyagez dans l’espace en venant voir l’exposition de legos l’espace en vedette .

Rendez-vous dans la salle polyvalente de Mas de Val le jeudi 14 mai de 14h à 18h et le vendredi 15 et samedi 16 mai de 10h à 18h. Sur place buvette, tombola et surprises ! .

Salle polyvalente de Mas de Val Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie +33 6 32 67 07 96 contact@stolon.org

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English :

Take a trip back to your childhood and travel to outer space with the lego exhibition: l’espace en vedette .

On-site: refreshments, tombola and surprises!

L’événement EXPO LEDO L’ESPACE EN VEDETTE Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes