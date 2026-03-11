Expo les amis peintres Salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche

Expo les amis peintres

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-16

2026-08-08 2026-08-15

Exposition d’art organisé, par le club les amis peintres de Saint-Paul et le club de peintres de Thiviers

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 68 85 29 stpaullaroche@hotmail.com

English : Expo les amis peintres

Art exhibition organized by the club les amis peintres de Saint-Paul and the club peintres de Thiviers

