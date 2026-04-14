EXPO : « LIBRES ! VIES ET COMBATS CONTRE L’ESCLAVAGE », Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes
EXPO : « LIBRES ! VIES ET COMBATS CONTRE L’ESCLAVAGE », Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes samedi 25 avril 2026.
EXPO : « LIBRES ! VIES ET COMBATS CONTRE L’ESCLAVAGE » 25 avril – 29 mai Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:30:00+02:00
L’exposition rend hommage aux femmes, premières victimes de l’esclavage, en révélant leurs luttes en Afrique et en Amérique, leur résilience et leur rôle central dans les combats pour la liberté. Elle allie histoire et art, grâce aux illustrations de Charlotte de Ligneris.
Programme :
◦ Vernissage le samedi 25 avril à 15h
◦ Ateliers en résonance avec l’exposition, les 29 avril et 30 mai : https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/ateliers-de-pratique-artistique-memoire-et-creation
Infos pratiques :
◦ Horaires : de 14h à 17h30 les mardis, jeudis et vendredis et de 14h à 18h30 les mercredis. Ouverture les samedis 25 avril et 23 mai.
◦ Tout public, visites de groupes possibles sur réservation au 02 40 74 75 13
Par Les Anneaux de la Mémoire et Tissé Métisse
Fonds Documentaire Tissé Métisse 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 74 75 13 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/ateliers-de-pratique-artistique-memoire-et-creation »}]
10 mai 2026 10mai2026
Archives nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes
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