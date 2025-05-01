C’est à Saint-Germain-des-Prés, quartier mythique de la vie intellectuelle parisienne et territoire familier de l’écrivain, que prend place ce projet. Un choix loin d’être anodin : dans ce lieu chargé d’histoire, l’exposition orchestre un dialogue subtil entre époques, cultures et géographies, et questionne la vitalité persistante du Petit Prince. Livre le plus traduit au monde, le conte continue de nourrir l’imaginaire des artistes, bien au-delà des frontières françaises.

Pour la première fois, des artistes contemporains venus d’Asie et d’Occident se confrontent à l’univers de Saint-Exupéry. Peinture, sculpture, céramique et formes hybrides composent un parcours pluriel, où chacun revisite le personnage, ses symboles et sa philosophie. Une exposition qui révèle, avec délicatesse, la richesse des interprétations possibles et la modernité intacte d’un récit devenu patrimoine commun.

Une quinzaine d’artistes participent à ce projet, parmi lesquels les peintres Shiori Eda, An Xiaotong, Jono Toh, Danhôo, Laurence Graffenstaden, Sepand, Tran Trong Vu, Lê Thúy, Jihee Han et Takashi Hara ainsi que le sculpteur Émeric Chantier, ou le plasticien pluridisciplinaire Wai Ming Lung, aux côtés d’autres créateurs. Pour certains, l’œuvre de Saint-Exupéry fait écho à des trajectoires personnelles marquées par l’exil, la mémoire ou le rêve ; pour d’autres, elle ravive des souvenirs d’enfance et un imaginaire fondateur.

Du 12 février au 14 mars, la galerie se transforme en un espace de résonances et de perspectives croisées, célébrant la force poétique du Petit Prince et l’influence toujours vivante de son message sur la création contemporaine internationale.

Dans un esprit de transmission fidèle aux valeurs de l’œuvre, une partie des ventes sera reversée à la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse afin de soutenir ses actions sociales et culturelles.

Quatre-vingts ans après sa première publication chez Gallimard, Le Petit Prince continue d’irriguer l’imaginaire collectif, bien au-delà du livre. À Paris, A2Z Gallery s’associe à la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse pour proposer une exposition mettant en regard cette oeuvre culte à travers le prisme de la création contemporaine et de notre époque.

Du jeudi 12 février 2026 au samedi 14 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

A2Z Gallery 24 rue de l’Échaudé 75006 Paris

https://www.a2z-art.com



