Expo Patrick Marziale Le Sémaphore Plobannalec-Lesconil
Expo Patrick Marziale Le Sémaphore Plobannalec-Lesconil lundi 20 avril 2026.
Plobannalec-Lesconil
Expo Patrick Marziale
Le Sémaphore 2 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-20
Patrick Marziale, peintre de la mer.
Oeuvres peintes et encres récentes.
Je suis né à Paris , en 1948, je me suis installé à Douarnenez en 1968 . Après
quelques infidélités à la Baie, dues à mon tour de France professionnel, je
suis revenu en 1979 au port de Tréboul où je vis et travaille depuis.
Depuis l’enfance, fortement influencé par les côtes du Finistère et en
particulier le vaste site de la Baie de Douarnenez, ses rivages et ses falaises
non encore dénaturées, je décline comme des suites musicales mes
variations en séries sur les jeux de l’eau et de la lumière, les ciels et les
rocs, les rouleaux et les déferlantes, les gouffres et les à-pics, les chevaux
de Bretagne et même jusqu’aux côtes de la Patagonie….Mes travaux à
l’encre ou à l’acrylique sont le fruit de mes observations lors de mes
déambulations en mer comme à terre , de quais en caps…
Un peu touche à tout , j’ai développé des activités graphiques
d’illustration, de bande dessinée, d’affiches qui m’ont valu parfois une
certaine notoriété. Mais c’est mon travail pictural, jamais interrompu , qui a
repris le dessus à l’occasion de nombreuses expositions souvent
thématiques. .
Le Sémaphore 2 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne
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English : Expo Patrick Marziale
L’événement Expo Patrick Marziale Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden
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