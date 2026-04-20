Expo Patrick Marziale Le Sémaphore Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil

Expo Patrick Marziale

Le Sémaphore 2 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-20

Patrick Marziale, peintre de la mer.

Oeuvres peintes et encres récentes.

Je suis né à Paris , en 1948, je me suis installé à Douarnenez en 1968 . Après

quelques infidélités à la Baie, dues à mon tour de France professionnel, je

suis revenu en 1979 au port de Tréboul où je vis et travaille depuis.

Depuis l’enfance, fortement influencé par les côtes du Finistère et en

particulier le vaste site de la Baie de Douarnenez, ses rivages et ses falaises

non encore dénaturées, je décline comme des suites musicales mes

variations en séries sur les jeux de l’eau et de la lumière, les ciels et les

rocs, les rouleaux et les déferlantes, les gouffres et les à-pics, les chevaux

de Bretagne et même jusqu’aux côtes de la Patagonie….Mes travaux à

l’encre ou à l’acrylique sont le fruit de mes observations lors de mes

déambulations en mer comme à terre , de quais en caps…

Un peu touche à tout , j’ai développé des activités graphiques

d’illustration, de bande dessinée, d’affiches qui m’ont valu parfois une

certaine notoriété. Mais c’est mon travail pictural, jamais interrompu , qui a

repris le dessus à l’occasion de nombreuses expositions souvent

thématiques. .

Le Sémaphore 2 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne

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English : Expo Patrick Marziale

L’événement Expo Patrick Marziale Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden