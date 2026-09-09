Expo photo animalière locale, Salle des fêtes de Andillac, Andillac
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Andillac · Andillac
Informations pratiques
Expo photo animalière locale 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Andillac Tarn
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Promenez-vous librement dans le village et découvrez l’exposition photographique en présence du photographe, avec qui vous pourrez échanger autour des animaux et de la photographie.
Salle des fêtes de Andillac place Eugénie de Guérin Andillac 81140 Tarn Occitanie
Promenez-vous librement dans le village et découvrez l’exposition photographique en présence du photographe, avec qui vous pourrez échanger autour des animaux et de la photographie.
© Thierry Couder