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AGENDA · Andillac

Expo photo animalière locale, Salle des fêtes de Andillac, Andillac

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Andillac · Andillac

Expo photo animalière locale, Salle des fêtes de Andillac, Andillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Andillac
Adresse
place Eugénie de Guérin
Ville
81140 Andillac
Département
Tarn
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Expo photo animalière locale 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Andillac Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Promenez-vous librement dans le village et découvrez l’exposition photographique en présence du photographe, avec qui vous pourrez échanger autour des animaux et de la photographie.

Salle des fêtes de Andillac place Eugénie de Guérin Andillac 81140 Tarn Occitanie
Promenez-vous librement dans le village et découvrez l’exposition photographique en présence du photographe, avec qui vous pourrez échanger autour des animaux et de la photographie.

© Thierry Couder