Expo photo animalière locale, Salle des fêtes de Andillac, Andillac

Informations pratiques

Expo photo animalière locale 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Andillac Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Promenez-vous librement dans le village et découvrez l’exposition photographique en présence du photographe, avec qui vous pourrez échanger autour des animaux et de la photographie.

Salle des fêtes de Andillac place Eugénie de Guérin Andillac 81140 Tarn Occitanie

Promenez-vous librement dans le village et découvrez l’exposition photographique en présence du photographe, avec qui vous pourrez échanger autour des animaux et de la photographie.

© Thierry Couder