EXPO PHOTO AU DELA DE LA CARTE POSTALE Tressan
EXPO PHOTO AU DELA DE LA CARTE POSTALE Tressan mardi 5 mai 2026.
Tressan
EXPO PHOTO AU DELA DE LA CARTE POSTALE
2 Avenue du Château Tressan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-05
Découvrez les communes de la CCVH autrement au travers des regards de Raymont Depardon, OPP de l’Hérault, et de l’OPP du GS
Observer les paysages en vallée de l’Hérault
Découvrez une série de photographies retraçant l’évolution des paysages des communes du territoire, sous l’oeil de Raymond Depardon
Découvrez les communes de la CCVH autrement au travers des regards de Raymont Depardon, OPP de l’Hérault, et de l’OPP du GS
Observer les paysages en vallée de l’Hérault
Découvrez une série de photographies retraçant l’évolution des paysages des communes du territoire, sous l’oeil de Raymond Depardon et des photographes de l’Observatoire photographique des paysages du Grand site de France Gorges de l’Hérault Saint-Guilhem-le-Désert.
Dans les bibliothèques d’Aniane, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Montarnaud, Montpeyroux, Pouzols et Tressan, on comprend comment les activités humaines transforment les paysages naturels et habités, et influencent notre environnement quotidien.
En partenariat avec le CAUE de l’Hérault
Un projet développé par trois services de la CCVH le réseau des bibliothèques et les services patrimoine et Grand Site de France. .
2 Avenue du Château Tressan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 37 86
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English :
Discover the communes of the CCVH through the eyes of Raymont Depardon, OPP de l’Hérault, and the OPP du GS
Observing landscapes in the Hérault valley
Discover a series of photographs tracing the evolution of the region?s landscapes, as seen through the eyes of Raymond Depardon
L’événement EXPO PHOTO AU DELA DE LA CARTE POSTALE Tressan a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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