Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Expo photo Des sentes et des rûs LA POPOTE DES CHARBONNIERS Saint-Maurice-sur-Moselle

Expo photo Des sentes et des rûs LA POPOTE DES CHARBONNIERS Saint-Maurice-sur-Moselle lundi 1 juin 2026.

Lieu : LA POPOTE DES CHARBONNIERS

Adresse : 27 rue des charbonniers

Ville : 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Maurice-sur-Moselle

Expo photo Des sentes et des rûs

LA POPOTE DES CHARBONNIERS 27 rue des charbonniers Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01
fin : 2026-09-01

Date(s) :
2026-06-01 2026-07-15 2026-08-15

Allier les plaisirs… tout un art ! Pierre-Alain Laporte expose ses œuvres dès l’entrée du restaurant, pour une immersion où gastronomie et photographie animalière se rencontrent avec élégance.Tout public
0  .

LA POPOTE DES CHARBONNIERS 27 rue des charbonniers Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 65 67 43 32  lapopotedescharbonniers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The art of combining pleasures! Pierre-Alain Laporte exhibits his work at the entrance to the restaurant, where gastronomy and wildlife photography meet with elegance.

L’événement Expo photo Des sentes et des rûs Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-24 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

À voir aussi à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges)