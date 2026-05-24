Expo photo Des sentes et des rûs LA POPOTE DES CHARBONNIERS Saint-Maurice-sur-Moselle

Saint-Maurice-sur-Moselle

Expo photo Des sentes et des rûs

LA POPOTE DES CHARBONNIERS 27 rue des charbonniers Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-06-01 2026-07-15 2026-08-15

Allier les plaisirs… tout un art ! Pierre-Alain Laporte expose ses œuvres dès l’entrée du restaurant, pour une immersion où gastronomie et photographie animalière se rencontrent avec élégance.Tout public

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LA POPOTE DES CHARBONNIERS 27 rue des charbonniers Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 65 67 43 32 lapopotedescharbonniers@gmail.com

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English :

The art of combining pleasures! Pierre-Alain Laporte exhibits his work at the entrance to the restaurant, where gastronomy and wildlife photography meet with elegance.

L’événement Expo photo Des sentes et des rûs Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-24 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES