Expo photo Des sentes et des rûs LA POPOTE DES CHARBONNIERS Saint-Maurice-sur-Moselle
Expo photo Des sentes et des rûs LA POPOTE DES CHARBONNIERS Saint-Maurice-sur-Moselle lundi 1 juin 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Expo photo Des sentes et des rûs
LA POPOTE DES CHARBONNIERS 27 rue des charbonniers Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-06-01 2026-07-15 2026-08-15
Allier les plaisirs… tout un art ! Pierre-Alain Laporte expose ses œuvres dès l’entrée du restaurant, pour une immersion où gastronomie et photographie animalière se rencontrent avec élégance.Tout public
0 .
LA POPOTE DES CHARBONNIERS 27 rue des charbonniers Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 65 67 43 32 lapopotedescharbonniers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The art of combining pleasures! Pierre-Alain Laporte exhibits his work at the entrance to the restaurant, where gastronomy and wildlife photography meet with elegance.
L’événement Expo photo Des sentes et des rûs Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-24 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES