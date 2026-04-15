EXPO PHOTO, Hotel de ville 159, route d’Alès 30140 Bagard, Bagard

EXPO PHOTO 22 – 24 mai Hotel de ville 159, route d’Alès 30140 Bagard Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

15 exposants se sont prété au jeu de traiter un thème commun « contre jour »

mais s’exprime aussi sur le sujet de leur choix

Hotel de ville 159, route d’Alès 30140 Bagard 159, route d’Alès Bagard 30140 Gard Occitanie

Le club photo REGARD organise son expo annuelle du 24 au 26 avril 2026 expo photo