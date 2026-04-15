EXPO PHOTO, Hotel de ville 159, route d’Alès 30140 Bagard, Bagard
EXPO PHOTO, Hotel de ville 159, route d’Alès 30140 Bagard, Bagard vendredi 22 mai 2026.
EXPO PHOTO 22 – 24 mai Hotel de ville 159, route d’Alès 30140 Bagard Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00
15 exposants se sont prété au jeu de traiter un thème commun « contre jour »
mais s’exprime aussi sur le sujet de leur choix
Hotel de ville 159, route d’Alès 30140 Bagard 159, route d’Alès Bagard 30140 Gard Occitanie
Le club photo REGARD organise son expo annuelle du 24 au 26 avril 2026 expo photo
À voir aussi à Bagard (Gard)
- Week-end taurin, Bagard, Bagard 18 avril 2026
- Stage de découverte de la voix, Foyer Communal de Bagard, Bagard 18 avril 2026
- Exposition photos du club Regard, Foyer Communal de Bagard, Bagard 24 avril 2026
- Thé dansant, Foyer Communal de Bagard, Bagard 1 mai 2026