Informations pratiques

Expo photo « Le patrimoine argonnais en photo » et visite de l’église Notre-Dame 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame Marne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition photo sur le patrimoine argonnais et sa mise en valeur par la photographie.

Visite libre de l’église (possible visite guidée) qui conserve le patrimoine mobilier suivant :

La chaire à prêcher datant du XIXème siècle,

De nombreuses verrières dont une scène de la guerre 14-18 représentant l’apparition de Dieu le Père à un soldat agonisant,

La statue de saint Pantaléon : cette statue du XVIème siècle se trouvait avant la 1ère Guerre Mondiale dans l’église Saint-Pantaléon à Le Mesnil-lès-Hurlus, village totalement détruit.

Eglise Notre-Dame 51800 Minaucourt-Le Mesnil-lès-Hurlus Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus 51800 Marne Grand Est 0642807811 http://www.jlargonnais.com/ https://inventaire.grandest.fr/gertrude-diffusion/recherche/experte/results?q=(typeDossiers:(Operation L’église Notre-Dame date probablement du XVème siècle. Maintes fois remaniée aux XVIIème et XIXème siècles, elle est fortement endommagée pendant la 1ère Guerre Mondiale. Elle est restaurée en 1922 et inaugurée en 1923.

A voir :

– La chaire à prêcher datant du XIXème siècle.

– Les verrières sont réalisées par l’atelier de Charles Lorin à Chartres entre 1923 et 1925. Elles rendent hommage aux habitants de Minaucourt victimes de la Grande Guerre et une scène de la guerre 14-18 représentant l’apparition de Dieu le Père à un soldat agonisant.

– La statue de saint Pantaléon datée du XVIème siècle se trouvée avant la 1ère Guerre Mondiale dans l’église Saint-Pantaléon à Le Mesnil-Lès-Hurlus, village complètement détruit durant la Guerre 14-18. C’est ainsi que fut accolé le nom de ce village à Minaucourt. Plusieurs autres villages détruits ont ainsi leur nom lié aux villages reconstruits.

L’église possédait un retable du XVème siècle qui est au musée de Châlons-en-Champagne.

Exposition photo sur le patrimoine argonnais et sa mise en valeur par la photo

©Jean-Louis Le Hingrat