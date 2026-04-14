Expo photo « Plantes sauvages du Massif central » – Puy-de-Dôme, Maison des espaces naturels, D225, Vindiolet

Expo photo « Plantes sauvages du Massif central » – Puy-de-Dôme 22 avril – 20 mai, les mercredis Maison des espaces naturels, D225 Puy-de-Dôme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T13:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T13:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Des méandres de l’Allier aux gorges du Tarn, des cratères verdoyants du Puy-de-Dôme aux causses des Cévennes, des tourbières limousines aux forêts du Morvan, le Massif central concentre une extraordinaire diversité de paysages qui vaut à la France, une bonne part de son attractivité touristique. Avec plus de 3 900 espèces de plantes vasculaires sauvages recensées*, ce massif montagneux figure parmi les territoires les plus diversifiés de la métropole. À travers cette exposition, les botanistes du Conservatoire botanique national (CBN) du Massif central ont souhaité présenter quelques plantes sauvages emblématiques du territoire. Avec en tête, le souci de témoigner de leur beauté, de leur diversité mais aussi de leur extrême fragilité…

Expo photo visible à SALLEDES (63) – Maison des espaces naturels, Forêt de la Comté – D225 – 22 avril au 20 mai 2026, de 13h30 à 17h – lien vers le site ici

Maison des espaces naturels, D225 63270 Sallèdes Vindiolet 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ens.puy-de-dome.fr/maison-des-ens.html »}] [{« link »: « https://ens.puy-de-dome.fr/maison-des-ens.html »}]

Une exposition photo pour découvrir la beauté, la diversité et la fragilité de la flore sauvage du Massif central

S.Perera/CBNMC