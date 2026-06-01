Expo-photos, au restaurant de la Tour Restaurant de la Tour Lembeye lundi 29 juin 2026.

Lembeye

Expo-photos, au restaurant de la Tour

Restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 19:00:00

fin : 2026-08-30 21:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Découvrez l’exposition photo Paysages et visages des infirmières libérales de Nouvelle-Aquitaine au Restaurant de la Tour. À travers une série de clichés sensibles et authentiques, cette exposition met en lumière le quotidien des infirmières libérales, leurs rencontres, les territoires qu’elles parcourent et les liens humains qui se tissent au fil de leurs tournées. Une invitation à porter un regard différent sur celles qui prennent soin des habitants au plus près de chez eux.

Profitez de votre visite pour partager un moment convivial autour d’un déjeuner ou d’un dîner au Restaurant de la Tour. Une belle occasion d’allier découverte culturelle et plaisir gourmand dans un cadre chaleureux. Entrée libre aux horaires d’ouverture du restaurant. .

Restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 97 16 steffanmichel@me.com

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L’événement Expo-photos, au restaurant de la Tour Lembeye a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran