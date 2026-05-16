Expo photos et arts plastiques Messimy-sur-Saône
Expo photos et arts plastiques Messimy-sur-Saône samedi 6 juin 2026.
Messimy-sur-Saône
Expo photos et arts plastiques
salle polyvalente Messimy-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:30:00
fin : 2026-06-06 19:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Anime ton village vous propose une exposition !
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salle polyvalente Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 36 63 05
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English :
Anime ton village presents an exhibition!
L’événement Expo photos et arts plastiques Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre