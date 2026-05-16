Messimy-sur-Saône

Expo photos et arts plastiques

salle polyvalente Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:30:00

fin : 2026-06-06 19:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Anime ton village vous propose une exposition !

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salle polyvalente Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 36 63 05

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English :

Anime ton village presents an exhibition!

L’événement Expo photos et arts plastiques Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre