Expo photos Vézelise
Expo photos Vézelise samedi 27 juin 2026.
Vézelise
Expo photos
LE GRENIER DES HALLES Vézelise Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Le club photo du saintois organisera les 27 et 28 juin prochains sa traditionnelle expo photo au grenier des halles de Vézelise.Tout public
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LE GRENIER DES HALLES Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est photoclubsaintois@gmail.com
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English :
The Saintois Photography Club will hold its traditional photo exhibition on June 27 and 28 at the Grenier des Halles in V%E9zelise.
L’événement Expo photos Vézelise a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DU PAYS DU SAINTOIS