Expo « Portraits de l’Abolition, Ensemble contre la Peine de Mort »

L’abolition de la peine de mort en France

Le 18 septembre 1981, par 363 voix contre 117, l’Assemblée nationale adopte, après deux jours de débats, le projet de loi sur l’abolition de la peine de mort. Celui-ci est présenté au nom du gouvernement par Robert Badinter, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice, figure majeure de la cause abolitionniste en France et ancien président d’honneur de l’association Ensemble contre la peine de mort (ECPM), décédé en 2024. Le 10 octobre 1981, après deux siècles de lutte abolitionniste, la loi est publiée au Journal officiel et la France devient le dernier État de la Communauté économique européenne (CEE) à abolir officiellement la peine capitale. Plus de quarante ans plus tard, 152 pays sont désormais abolitionnistes en droit ou en pratique. La France joue aujourd’hui un rôle primordial dans la promotion de l’abolition universelle de la peine de mort.

Deux siècles de combats

Avec le soutien de la Ville de Paris, ECPM souhaite rendre hommage à ces figures emblématiques, qui, chacune à sa manière, a joué un rôle dans le combat abolitionniste, de la Révolution française à nos jours. Victor Hugo, Albert Camus, Olympe de Gouges ou bien sûr Robert Badinter, comme tant d’autres illustres personnalités, se sont élevées pour dire non à la peine capitale. Aujourd’hui, 29 états et territoires appliquent un moratoire sur les exécutions tandis que 47 continuent de procéder à des exécutions. Selon les estimations, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont encore condamnés à mort dans le monde

Témoins et figures de l’abolition

Depuis plusieurs années, le photographe Christophe Meireis croise la route de celles et ceux qui parviennent à sortir de l’enfer des couloirs de la mort. Marqué par la force de leurs récits et de leurs regards, il a voulu porter leurs paroles. Des phrases, comme des coups de poing, accompagnent des portraits empreints d’apaisement. C’est ainsi que l’artiste met en scène ces grands témoins du mouvement abolitionniste. Par leur parcours et leur histoire, ces femmes et ces hommes donnent un visage aux réalités humaines de la peine de mort et à la nécessité de son abolition.

En écho à son travail, ECPM propose une série de portraits historiques illustrés par l’artiste Mathilde Leroy. À travers le dessin, elle fait émerger des figures majeures de l’histoire de l’abolition qui ont marqué ce combat par leurs écrits, leurs prises de position ou leur engagement. Cette galerie de portraits s’inscrit dans une démarche à la fois historique et mémorielle autour de l’abolition de la peine de mort.

Du vendredi 05 juin 2026 au mercredi 15 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-16T01:59:59+02:00

Date(s) :



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