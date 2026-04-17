Expo sculpture et concerts chez les Culotté.e.s ! Chez les Culotté.e.s Sauve

Sauve

Expo sculpture et concerts chez les Culotté.e.s !

Chez les Culotté.e.s 4 Route Impériale Sauve Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Dans le cadre des Ateliers Ouverts organisés par l’association Un Dimanche à Sauve Les Culotté.e.s organisent 2 soirées de concert !

Cette année encore le programme s’annonce joyeux ! Venez nombreux, du 1er mai au 3 mai, à Sauve de 10h à 18h …

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Chez les Culotté.e.s 4 Route Impériale Sauve 30610 Gard Occitanie +33 6 63 24 52 84 territoire@ciebasinga.com

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English :

As part of the Open Workshops organized by the association Un Dimanche à Sauve, Les Culotté.e.s are organizing 2 evening concerts!

This year’s program promises to be a joyful one! Come one, come all, from May 1 to May 3, in Sauve from 10am to 6pm …

L’événement Expo sculpture et concerts chez les Culotté.e.s ! Sauve a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Sauve