Expo : « Seyssaud prend du relief », Musée Paul Lafran, Saint-Chamas

Expo : « Seyssaud prend du relief » Samedi 23 mai, 14h30 Musée Paul Lafran Bouches-du-Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Exposition : « Seyssaud prend du relief »

Exposition des productions réalisées par les élèves de 6ème du collège René Seyssaud de Saint-Chamas. travail individuel ou par groupe de 2.

La consigne : observer la touche du peintre René Seyssaud, et accentuer le relief

L’objectif : apprendre à mélanger les couleurs, inventer de nouvelles techniques en créant du relief, varier les gestes et les outils.

Quelques élèves seront présents pour présenter leurs créations.

Cette manifestation se déroulera au second étage du musée parmi les oeuvres originales du maître provençal René Seyssaud (1867-1952)

Musée Paul Lafran 25 Rue Denfert, 13250 Saint-Chamas, France Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490508561 https://musee.saint-chamas.com Anciennement Musée des Amis du Vieux Saint-Chamas, le Musée est devenu municipal en 1983. Il porte, depuis le 10 mars 2000, le nom de Paul Lafran, Président fondateur de l’association des Amis du Vieux Saint-Chamas. Il est installé depuis 1951 au cœur du vieux village, dans l’ancien hôtel de ville du XVIIe siècle, sur la Place des Pénitents.

Il présente une salle consacrée à la vie locale (vêtements, témoignages de l’appartenance de Saint-Chamas au pays d’Arles, objets de la vie courante et documents religieux), une salle d’archéologie (objets découverts lors des fouilles entreprises par Paul Lafran) et une salle de peinture (représentations contemporaines de Saint-Chamas, ex-voto du XIXe siècle). Situé au coeur du vieux village, il est non adapté aux personnes à mobilité réduite,.

Exposition : « Seyssaud prend du relief »

©musée municipal Paul Lafran