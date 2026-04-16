Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali Rue des Glénans Combrit
Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali Rue des Glénans Combrit jeudi 23 avril 2026.
Combrit
Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali
Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-23
Venez découvrir les tableaux de cuir et les peintures des artistes Christophe d’Alençon et Khali jusqu’au 29 avril. .
Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali
L’événement Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden
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