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Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali Rue des Glénans Combrit

Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali Rue des Glénans Combrit jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Rue des Glénans

Adresse : Corps de garde

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif :

Combrit

Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-23

Venez découvrir les tableaux de cuir et les peintures des artistes Christophe d’Alençon et Khali jusqu’au 29 avril.   .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

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English : Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali

L’événement Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden

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