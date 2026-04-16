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Visite guidée Dessinez le Monde Abri du marin Combrit

Visite guidée Dessinez le Monde Abri du marin Combrit vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Abri du marin

Adresse : 13 Quai Jacques de Thézac

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif :

Combrit

Visite guidée Dessinez le Monde

Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Visite guidée de l’exposition Dessinez le Monde .

Pas de réservation préalable.   .

Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

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English : Visite guidée Dessinez le Monde

L’événement Visite guidée Dessinez le Monde Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden

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