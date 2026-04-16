Visite guidée Dessinez le Monde Abri du marin Combrit
Visite guidée Dessinez le Monde Abri du marin Combrit vendredi 24 avril 2026.
Combrit
Visite guidée Dessinez le Monde
Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Visite guidée de l’exposition Dessinez le Monde .
Pas de réservation préalable. .
Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Dessinez le Monde
L’événement Visite guidée Dessinez le Monde Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Combrit (Finistère)
- Expo Malène Le Loup Quai Jacques de Thézac Combrit 23 avril 2026
- Expo tableaux de cuir et peinture Christophe d’Alençon et Khali Rue des Glénans Combrit 23 avril 2026
- Expo Chloé Fraser, Nicolette Jelen, Marie-Jo Skrzyniarz Rue des Glénans Combrit 24 avril 2026
- Concert de musique classique Quatuor avec piano Église Saint-Tugdual Combrit 24 avril 2026
- Yoga Day Retreat, Detox & Relax Studio Shanty Combrit 26 avril 2026